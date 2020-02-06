Школьный автобус сбил лошадь в Башкирии

Около 8 часов утра 24 января автобус «ПАЗ» вез 20 детей и сопровождающих в школу в село Турнали. В темноте на дорогу выбежала лошадь, водитель не смог избежать столкновения.

Сообщается, что в результате ДТП пассажиры не пострадали.

Оказалось, что лошадь сбежала из табуна, который находился на вольном выпасе. Фермера-владельца привлекли к административной ответственности.