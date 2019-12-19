Школьный автобус попал в смертельное ДТП в Ростовской области. Фото

Один человек погиб в результате столкновения школьного автобуса с легковым автомобилем в Усть-Донецком районе Ростовской области. В региональном управлении МВД сообщили, что среди детей никто не пострадал.

«В результате погиб водитель легкового автомобиля. Среди детей погибших и пострадавших нет», — сказали РИА «Новости» в ростовском управлении МВД. Авария произошла утром 19 декабря. Столкнулись ВАЗ-2110 и школьный автобус. По информации сайта 161.ru, погиб водитель легкового автомобиля. Обстоятельства аварии выясняются. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте ДТП.