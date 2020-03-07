Школьный автобус попал в ДТП под Суздалем

Массовая авария произошла около 7:40 на 29-м километре автодороги в Суздальском районе. Водитель грузовика Mercedes Benz ехал в сторону Владимира. Водитель не справился с управлением, выскочил на встречку и врезался сначала в школьный микроавтобус, а потом столкнулся с пятью легковыми иномарками. После этого грузовик оказался на обочине.

В школьном автобусе находились три педагога. Детей в салоне не было. Травмы различной степени тяжести получили одна из пассажирок автобуса и водитель легковушки. 57-летней женщине оказали первую помощь и отправили на амбулаторное лечение. 26-летнего мужчину отвезли в больницу.

Сотрудники ГИБДД сейчас изучают все обстоятельства ЧП.