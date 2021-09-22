Школьный автобус попал в ДТП под Иркутском. Видео

ДТП, в котором перевернулся школьный автобус, произошло на федеральной трассе в Иркутской области. В салоне транспортного средства находились 18 детей и двое сопровождающих. Об этом сообщил Теlеgrаm-канал РЕН ТВ в среду, 22 сентября.

По предварительным данным, есть пострадавшие, среди них один ребенок. Что стало причиной аварии, не уточняется. На место прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. Они выясняют обстоятельства случившегося.