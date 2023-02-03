Происшествия 03 февраля 2023, 02:18 Школьный автобус попал в ДТП на Сахалине МЧС: автобус с детьми попал в ДТП на Сахалине, есть пострадавшие Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Авария с участием трех автомобилей и школьного автобуса произошла в Сахалинской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Спасатели получили информацию о ДТП утром в пятницу, 3 февраля, около 08:30 по местному времени. Машины столкнулись в районе села Чепланово Холмского района. Одним из участников аварии оказался школьный автобус.

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«В автобусе на момент ДТП находились 10 детей. По предварительным данным, пострадали два человека, в том числе один ребенок», — уточнили в ведомстве.

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В результате ДТП никто не погиб. Разлива топлива тоже не произошло. Сейчас на месте продолжают работать специалисты местных дежурных служб. Причины и обстоятельства ДТП пока выясняются.

Еще одна авария с участием нескольких машин случилась во Владимирской области. Водитель фуры не справился с управлением и вылетел на встречку, где снес металлическое разделительное заграждение. Часть конструкции задела припаркованную легковушку, а большегруз врезался в другой грузовик, который стоял на обочине. Все произошло на 272-м километре трассы М-7.