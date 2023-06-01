Важное 01 июня 2023, 10:06 Школьные учителя пострадали при обстреле села Новопетровка под Белгородом Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Новопетровка, пострадали школьные учителя РИА «Новости»

Читать 360tv в

Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, есть двое пострадавших — мужчина и женщина. Оба работают учителями в сельской школе.

Реклама

«У мужчины осколочные ранения правого предплечья, у женщины — осколочные ранения рук», — написал Гладков.

Раненые находятся в больнице, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. Губернатор добавил, что осколки снарядов выбили стекла и повредили фасады в зданиях школы, медпункта и нескольких домах.

В самого утра украинские боевики обстреливали Шебекинский округ в Белгородской области. Жизнь мирных жителей находится под угрозой. По предварительным данным, есть пятеро пострадавших.

Как только прекратится огонь людей эвакуирую. Все пункты временного размещения уже готовы. Для тех, кто хочется срочно уехать, к дому подгонят защищенную технику, сказал Гладков. Губернатор призвал жителей быть максимально осторожными.