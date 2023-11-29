Происшествия 29 ноября 2023, 09:15 Школьную столовую в Кировской области закрыли после отравления 16 человек Массовое отравление 16 школьников произошло в селе Калинино Кировской области Anton Belitsky/Russian Look/globallookpress

Читать 360tv в

В Малмыжском районе Кировской области произошло массовое отравление школьников. Детей госпитализировали и начали доследственную проверку, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

По информации ведомства, в больницу с симптомами пищевого отравления доставили несколько учащихся школы в селе Калинино. Началась доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

Реклама

Соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства проверит прокуратура Кировской области. Школьники почувствовали недомогание после обеда в школьной столовой.

Источник Telegram-канала Shot раскрыл точное количество пострадавших. За медпомощью обратились 16 человек возрастом от семи до 10 лет. Специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы и проведут анализы, чтобы выяснить причину отравления. По предварительной версии, при приготовлении обеда нарушили технологию. Работу столовой приостановили.

Массовое отравление школьников произошло в феврале в Челябинске. Возбудили уголовное дело.