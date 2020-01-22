Школьную медсестру из Башкирии оправдали после смерти выпускницы

Приступ у школьницы произошел в конце 2017 года, когда она находилась в школе, помочь ей не смогли и она скончалась. Родители обвинили медсестру в неоказании первой помощи и обратились в полицию.

Суд первой инстанции не нашел вины женщина и вынес оправдательный приговор. Однако родители школьницы не согласились с этим и обжаловали его. В итоге дело дошло до Верховного суда Башкирии. Однако и там не увидели доказательства вины медработника.

Теперь женщина имеет право на реабилитацию и взыскание морального вреда.

Ранее сообщалось, что школьница умерла после приступа эпилепсии на уроке информатики. Она потеряла сознание и в себя уже не пришла. Прибывшие на место врачи скорой зафиксировали ее смерть. О том, что у девочки было опасное заболевание родители знали. Дочь стояла на учете в больнице.