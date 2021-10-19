Школьного охранника заподозрили в развратных действиях в Петербурге

В Санкт-Петербурге охранника одной из школ заподозрили в совершении развратных действий в отношении девочки. Об этом сообщил РЕН ТВ.

«Известия» написали, что за помощью к правоохранителям обратилась мать школьницы. По словам женщины, в минувшую субботу охранник завел ее дочь в помещение под предлогом забрать журнал, после чего совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.