Происшествия 20 января 2024, 18:01 Школьного охранника заподозрили в развращении оренбургской семиклассницы РЕН ТВ: охранника оренбургской школы задержали за совращение 7-классницы РИА «Новости»

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В Оренбургской области охранник одной из школ развратил 13-летнюю девочку, сообщил РЕН ТВ. К ученице он приставал прямо в учебном заведении, в женской раздевалке.

Девочка столкнулась с домогательствами, по данным канала, 15 января. Насилие к ней охранник не применял.

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«Охранник совершил в отношении семиклассницы развратные действия без применения насилия», — отметил источник РЕН ТВ.

В материале указали, что подросток живет в спеццентре для несовершеннолетних отдельно от матери, безработной жительницы Люберец.

Против охранника, по данным РЕН ТВ, возбудили уголовное дело о развратных действиях. Официально эти сведения пока не подтверждали.

В конце декабря против тренера по фитнесу из Тюмени возбудили 10 уголовных дел. Мужчину заподозрили в надругательствах над детьми.