Школьницы жестоко избили стоящую на коленях сверстницу в Приморье. Видео

В соцсетях появилось видео с избиением девочки-подростка в городе Спасске-Дальнем. Ее били несколько школьниц, еще один мальчик снимал все это на камеру. Местная прокуратура уже организовала проверку.

На кадрах видно, что школьницам что-то не понравилось в поведении девочки. За это они начали ее жестоко избивать. Удары они наносили и руками, и ногами. Били пострадавшую в живот, по лицу, по спине и ногам. Они матерились, обзывали свою знакомую и заставляли ее извиниться, стоя на коленях. Также было слышно, что от боли пострадавшая визжала сквозь слезы.

Судя по видео, жестокость агрессивных подростков просто зашкаливала. Избивая беззащитную девочку, они не жалели сил. Кто-то в момент исполнения зверского поступка даже смеялся.

«Да прям убей ее», — прозвучал чей-то голос.

Прокуратура по региону организовала проверку после размещения видео в Сети. Вероятно, родители девушки не стали обращаться в полицию.

«Предварительно установлено, школьники встретили свою знакомую, которая якобы раньше нецензурно выражалась в адрес одной из них. После чего они зашли в заброшенное здание, где избили девочку», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что три подростка состоят на профилактическом учете в территориальном отделе по делам несовершеннолетних, личности и причастность остальных участников устанавливаются.

Проверка прокуратуры также затронет работу органов системы профилактики, образовательных организаций, где обучаются подростки, а также исполнение родителями своих обязанностей. Кроме того, правоохранительные органы выяснят собственника заброшенного здания, которое предоставляет опасность для жизни людей.