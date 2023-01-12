12 января 2023, 16:06
Школьницы в Подмосковье жестоко избили сверстницу
Прокуратура Московской области начала проверку по факту избиения школьницы сверстницами
Жестокое избиение подростка в Подмосковье попало в Сеть. Ролик, где девушки напали на сверстницу, опубликовал Telegram-канал «Маленькие Большие Новости». Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещенным в социальных сетях видео.
Предположительно событие произошло в одном из подъездов жилого дома в городском округе Люберцы.
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«В ходе проверки, проведение которой поручено Люберецкой городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве .
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В прокуратуре Московской области добавили, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Ранее в Красноярске между учительницей и школьницей произошел конфликт, который перерос в драку. В региональном управлении образования действия педагога назвали недопустимыми. Конфликт произошел из-за того, что шестиклассница во время урока закурила электронную сигарету.
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