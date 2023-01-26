26 января 2023, 16:42
Школьницы в Нижнем Тагиле на камеру избили девочку, заподозрив ее в краже вейпа
В одной из школ Нижнего Тагила группа учеников устроила «стрелку» в школьном туалете. Об этом сообщило ИА Nation New.
На разборки позвали одну из школьниц, ее заподозрили в краже вейпа. Девочку избили и заставили извиняться на камеру. Вскоре видео появилось в Сети и привлекло внимание правоохранительных органов.
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В настоящее время по данному факту организована проверка. Все обстоятельства случившегося объявят позже.
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