Эксклюзив 26 июля 2023, 19:15 Школьницы в Кировской области устроили драку из-за парня «360»: драка школьниц из-за парня в Кировской области попала на видео

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Две девочки-подростка подрались в селе Русское Кировской области из-за парня. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «360».

Девочки 13 и 14 лет повздорили и начали выяснять отношения. Сверстники записали происходящее на камеру.

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По предварительным данным, школьница постарше пнула мальчика, а его подруга решила отомстить за него. Подростки таскали друг друга да волосы, потом одна из них принялась бить соперницу ногами.

В конфликт попыталась вмешаться другая девушка, но ей не удалось успокоить чересчур агрессивную девочку. Пострадавшая школьница упала, но оппонентка продолжила избивать ее.

Ранее школьник из города Суровикина в Волгоградской области умер во время драки с одним из местных жителей. Причиной смерти стала полученная травма, которая привела к внутреннему кровотечению.