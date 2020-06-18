Школьницы устроили танцы в купальниках на мемориале Победы ради видео в TikTok
Девушки сняли эти кадры на фоне огромной стелы с георгиевской лентой, которую сложно не заметить. Но для них памятник не стал преградой — они, не скрывая удовольствия, плескались в воде под музыку в купальниках.
МВД Калуги уже разбирается в инциденте, об этом изданию «Подъем» сообщили в ведомстве.
«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заявили в МВД. Вполне возможно, что наказание понесут родители школьниц.
Рядом с обелиском находится и Вечный огонь, под плитами которого — прах неизвестного солдата. Интересно, что у памятника круглосуточно несут караул учащиеся военных техникумов — не понятно, почему тогда девушек допустили до фонтана.
Ранее похожий инцидент случился в Приморье. Там мужчина решил позагорать в чаше Вечного огня, теперь его ждет наказание за вандализм.