Школьницы устроили танцы в купальниках на мемориале Победы ради видео в TikTok

Что только не делают молодые люди, чтобы набрать лайков в соцсетях. Две школьницы решили отличиться в TikTok и выложили видео с танцами прямо в фонтане мемориала Победы.

Девушки сняли эти кадры на фоне огромной стелы с георгиевской лентой, которую сложно не заметить. Но для них памятник не стал преградой — они, не скрывая удовольствия, плескались в воде под музыку в купальниках.

МВД Калуги уже разбирается в инциденте, об этом изданию «Подъем» сообщили в ведомстве.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заявили в МВД. Вполне возможно, что наказание понесут родители школьниц.

Рядом с обелиском находится и Вечный огонь, под плитами которого — прах неизвестного солдата. Интересно, что у памятника круглосуточно несут караул учащиеся военных техникумов — не понятно, почему тогда девушек допустили до фонтана.

Ранее похожий инцидент случился в Приморье. Там мужчина решил позагорать в чаше Вечного огня, теперь его ждет наказание за вандализм.