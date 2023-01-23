Происшествия 23 января 2023, 12:04 Школьницы избили учительницу на остановке в Кировске

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Две школьницы напали на учительницу начальных классов на остановке общественного транспорта в городе Кировске в Мурманской области. Об этом сообщил сайт 78.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным Nation News, подростки находились в состоянии алкогольного опьянения. Они напали на учительницу и нанесли ей несколько ударов в область головы, лица и живота.

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После произошедшего педагог обратилась в полицию, о причинах конфликта с двумя школьницами она не рассказала.

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