Школьницы избили сверстницу в Пермском крае

В Пермском крае группа школьниц избила сверстницу и засняла происходящее на мобильник. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.

По данным информагентства, подростки затащили школьницу за гаражи, поставили ее на колени и заставили извиняться из-за того, что она дала отпор сверстнице, которая намеревалась заснять ее в туалете на видео.

«Потом началось избиение: девочку пинали ногами, забрасывали снегом и снимали все эти издевательства на телефон», — отмечается в сообщении.

Корреспондентам не удалось получить оперативного комментария у директора школы. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

«Все участники инцидента установлены, на профилактическом учете в полиции не состоят. <…> С подростками и родителями проводятся профилактические беседы, им выданы официальные предостережения», — добавили в региональном управлении МВД.