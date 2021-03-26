Школьницы избили ровесницу и выложили видео в интернет

Две старшеклассницы избили ровесницу в Новосибирской области и выложили видео в интернет. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Уточняется, что за всем этим наблюдали их одноклассники. Точные причины драки неизвестны. Одни говорят, что девочки не поделили парня, другие — что избитая пускала об одной из-подруг слухи о том, что та якобы живет половой жизнью.

Пострадавшая девушка хочет пойти в полицию. Она рассказала, что больше всего ее задело то, что видео с происшествием попало в интернет.

«Мы уже вроде как помирились с ними, все нормально, но я считаю, что их семьи должны заплатить моральную компенсацию за этот позор», — рассказала школьница.