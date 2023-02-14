Эксклюзив 14 февраля 2023, 22:10 Школьницу высадили из автобуса в Красноярске из-за сбоя терминала для банковских карт Мать высаженной из автобуса в Красноярске девочки готова добиться наказания для кондуктора РИА «Новости»

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Перенесшей серьезную ангину школьнице из Красноярска кондуктор автобуса не дала доехать до учебного заведения. Девочка не смогла оплатить проезд банковской картой из-за сбоя терминала. Мама школьницы Алена в беседе с «360» рассказала подробности случившегося и пообещала добиться привлечения к ответственности сотрудницы автопарка.

Она пояснила, что ее дочь поехала с утра в школу. Пропускать уроки дальше она уже не могла, так как весь январь проболела дома. Но оплатить проезд банковской картой девочке не удалось, так как у кондуктора не работал терминал.

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«Ей сказали, чтобы она вышла на следующей остановке. Позвонила мне, плакала: „Мама, меня высадили что мне делать?“. Я ей сказала, чтобы ждала следующий автобус, потом и так уже много дней пропустили в школе», — рассказала Алена.

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Женщина добавила, что сидела на телефоне и успокаивала дочь пока та не села в другой автобус, где также не работал терминал. Но до школы ребенка довезли.

Алена подчеркнула, что позвонила в диспетчерскую автопарка, чтобы оставить жалобу. Там ей сказали, что с ней свяжутся. Но никакого звонка ей так и не поступило. Мать школьницы решила, что просто так она эту ситуацию не оставит и намерена добиться привлечения кондуктора к ответственности.

Историей школьницы уже заинтересовалась краевая прокуратура. В ведомстве заявили, что проведут проверку для выяснения всей ситуации и примут меры реагирования в отношении виновных лиц.

В прокуратуре напомнили, что Федеральный закон запрещает высаживать детей из транспорта, если они не смогли оплатить проезд и их не сопровождают взрослые. Нарушителей могут привлечь к ответственности по административной статье.