05 февраля 2024, 08:57
Школьницу высадили из автобуса посреди дороги в Южно-Сахалинске
Водитель высадил 9-летнюю школьницу из автобуса на дороге в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске водитель автобуса высадил школьницу посреди дороги, на которой в районе километра не было остановок общественного транспорта. Городская прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Как уточнили в прокуратуре, девятилетнюю девочку высадили из автобуса посреди дороги с оживленным движением. Школьница вышла там, где не было автобусной остановки.
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«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства должностными лицами транспортной организации», — уточнили в ведомстве.
По данным Telegram-канала RT, девочка ехала с занятий домой в район Хомутово. Она не заметила, как осталась одна в салоне автобуса, а водитель сменил маршрут. Девочка вышла там, где в радиусе километра не было ни одной остановки. Там же не ходят автобусы. На улице было около девяти градусов мороза. Транспортная компания также организовала служебную проверку в отношении водителя, который высадил девочку в неположенном месте.
В январе в Нижнем Тагиле водитель маршрутки напал на юную девочку. Причиной такого поведения стали монеты, которые она выронила из рук. Водитель порвал школьнице одежду и паспорт и силой выкинул ее из маршрутки.
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