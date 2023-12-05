Происшествия 05 декабря 2023, 15:36 Школьницу в Москве увезли в больницу после удара током во время украшения класса Mash: восьмиклассницу в Москве ударило током, когда она вешала гирлянду в классе Freepik

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Ученица восьмого класса попала в больницу после предновогоднего украшения класса в московской школе. Девочку ударило током, когда она вешала гирлянду к интерактивной доске. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов статьи, ученица помогала украшать класс в учебном заведении, которое вошло в рейтинг 70 лучших школ Москвы. Когда она крепила украшение, то случайно задела рукой интерактивную доску и получила разряд тока. Конечность начала неметь, поэтому подростка экстренно госпитализировали.

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Сейчас полиция проводит проверку в учебном заведении. Пока непонятно, что именно спровоцировало заряд — гирлянда или интерактивная доска

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