Происшествия 18 декабря 2023, 14:09 Школьницу в конвульсиях госпитализировали после отравления психотропами в Москве Shot: 13-летнюю школьницу госпитализировали с отравлением психотропами в Москве РИА «Новости»

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Тринадцатилетняя школьница, живущая на юго-востоке Москвы, отравилась психотропными таблетками и попала в больницу с конвульсиями. Таблетками семиклассницу угостил 18-летний приятель. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, накануне госпитализации к живущей с бабушкой девочке пришли гости — одноклассница и 18-летний парень. Школьница пожаловалась им на проблемы со сном, после чего молодой человек предложил ей две таблетки препарата «Лирика».

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Зайдя в комнату внучки утром, бабушка обнаружила ее в конвульсиях. Вызванная скорая помощь доставила школьницу в больницу, где врачи констатировали отравление медикаментами с психотропным эффектом. Девочку отправили на лечение в отделение токсикологии.

Полицейские начали искать молодого человека, угостившего школьницу.

Ранее несколько 15-летних подростков и девять молодых людей от 20 до 25 лет отравились неизвестным веществом во время концерта Кишлака в Москве. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично потребовал доклад о происшествии.