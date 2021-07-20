Школьницу сбила 54-летняя женщина на Subaru в Санкт-Петербурге

Накануне в Курортном районе Санкт-Петербурга женщина, управляя Subaru Forester, сбила 11-летнюю девочку в зоне регулируемого пешеходного перехода. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, пятиклассница переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Женщина-водитель не заметила ребенка и совершила наезд. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Подробности аварии выясняются.