Происшествия 22 февраля 2024, 13:09 Школьницу с билетом выгнали из автобуса в Энгельсе Следователи начали проверку после высадки девочки из автобуса в Энгельсе Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Кондуктор высадила из автобуса в Энгельсе школьницу, хотя та купила билет. Мать девочки в сообществе «Энгельс онлайн» во «ВКонтакте» рассказала, что дочь заплатила за проезд, но работница городского транспорта все равно выгнала ее.

Ребенок купил билет у кондуктора, но та через время снова подошла к несовершеннолетней и потребовала оплатить проезд. Вероятно, проверяющая не узнала девочку без шапки — школьница сняла ее в транспорте.

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«Когда дочка показала ей билет, кондуктор сказал что цифры не сходятся и высадила ее на остановке», — возмутилась мать.

Следственный комитет России по Саратовской области начал проверку, передали в пресс-службе ведомства.

«Будет дана надлежащая правовая оценка деятельности транспортной компании по оказанию услуг по перевозке пассажиров», — сообщили в СК.

Ранее в Южно-Сахалинске уволили водителя автобуса, который высадил школьницу на трассе. Девятилетняя девочка возвращалась с занятий, она осталась в салоне одна, и водитель поехал в парк. Он высадил ребенка на заснеженной объездной дороге в паре километров от автобусных остановок. Ребенку пришлось прятаться в сугробе от бродячих собак, пока ее искали родные.