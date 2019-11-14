Школьницу обнаружили при смерти на улице под Челябинском

Девятиклассница умерла прямо на улице в городе Троицк (Челябинская область). Ей внезапно стало плохо. Прохожие вызвали скорую, но медики не смогли ей помочь.

ЧП произошло 14 ноября на улице Октябрьская около 10:00. «Приехали медики, ее не реанимировали», — рассказали порталу 74.RU очевидцы. Следственный комитет по региону подтвердил информацию о смерти ребенка. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Уточняется, что признаков насильственный смерти не найдено. Подросток страдала хроническим заболеваниям. Портал написал, что 16-летняя девушка умерла после эпилептического припадка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Для точного установления причины смерти эксперты проведут судебно-медицинское исследование.