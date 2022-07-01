Школьницу, которая пропала в Уфе, обнаружили около школы

В Уфе обнаружили пропавшую 13-летнюю девочку. Об этом сообщил Mkset.ru.

Ребенок пропал 28 июня. Как сообщили представители поисково-спасательного отряда, девочка покинула дом и не вернулась обратно.

Обнаружить ее удалось на следующий день. Пропавшую заметили рядом со школой. Других подробностей случившегося не поступало.

Ранее в Новосибирской области обнаружили тело 32-летней пропавшей в середине июня женщины. Она поссорилась с родственниками и ушла из дома 16 июня. У погибшей осталось двое детей.