01 июля 2022, 13:07
Школьницу, которая пропала в Уфе, обнаружили около школы
В Уфе обнаружили пропавшую 13-летнюю девочку. Об этом сообщил Mkset.ru.
Ребенок пропал 28 июня. Как сообщили представители поисково-спасательного отряда, девочка покинула дом и не вернулась обратно.
Обнаружить ее удалось на следующий день. Пропавшую заметили рядом со школой. Других подробностей случившегося не поступало.
Ранее в Новосибирской области обнаружили тело 32-летней пропавшей в середине июня женщины. Она поссорилась с родственниками и ушла из дома 16 июня. У погибшей осталось двое детей.