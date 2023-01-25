25 января 2023, 22:05
Школьницу изнасиловали в Петербурге
В Санкт-Петербурге за помощью к полицейским обратилась местная жительница, которая заявила об изнасиловании своей дочери. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, изнасилование произошло на Сестрорецкой улице. 14-летняя школьница распивала вместе с друзьями на чердаке алкоголь и в какой-то момент заснула. Этим воспользовался один из присутствующих и надругался над девочкой. Правоохранители проводят проверку.
Санкт-Петербург
Изнасилования
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