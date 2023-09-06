06 сентября 2023, 02:16
Школьницу из Великого Новгорода избили и побрили налысо
Новгородская прокуратура проверит данные об издевательствах над школьницей
Правоохранители Новгородской области начали проверку после публикаций в Сети об издевательствах над школьницей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Согласно информации, опубликованной в соцсетях, 12-летняя девочка заперла в квартире 11-летнюю пострадавшую и издевалась над ней: избила, побрила налыло, набила ей татуировку, вставила пирсинг в нос и брови.
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«Прокуратурой области будет дана оценка условиям жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики, в том числе школы при организации работы с семьями детей», — сообщили в надзорном ведомстве.
Детский омбудсмен региона Татьяна Ефимова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» уточнила, что ситуация произошла в выходной день в квартире одной из девочек.
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