Происшествия 06 сентября 2023, 02:16 Школьницу из Великого Новгорода избили и побрили налысо Новгородская прокуратура проверит данные об издевательствах над школьницей

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Правоохранители Новгородской области начали проверку после публикаций в Сети об издевательствах над школьницей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно информации, опубликованной в соцсетях, 12-летняя девочка заперла в квартире 11-летнюю пострадавшую и издевалась над ней: избила, побрила налыло, набила ей татуировку, вставила пирсинг в нос и брови.

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«Прокуратурой области будет дана оценка условиям жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики, в том числе школы при организации работы с семьями детей», — сообщили в надзорном ведомстве.

Детский омбудсмен региона Татьяна Ефимова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» уточнила, что ситуация произошла в выходной день в квартире одной из девочек.