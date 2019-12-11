Школьница заявила в полицию об избиениях матерью

«В полицию поступило сообщение от десятилетней девочки о том, что ее с восьмилетней сестрой не пускает домой в квартиру дома 5 по улице Осипенко мать, находящаяся в алкогольном опьянении. По ее словам, мать их бьет», — пояснили сотрудники.

По информации сайта «Дни.ру», правоохранительные органы забрали пострадавших от матери. В настоящий момент девочки находятся под присмотром отца.