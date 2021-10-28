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    28 октября 2021, 18:04

    Школьница за рулем машины сбила двух пешеходов и уехала

    Двух пешеходов сбили в Ставропольском крае

    Редакция сайта 360

    В городе Новопавловск (Ставропольский край) 15-летняя школьница, управляя автомобилем, сбила двух человек и скрылась с места ДТП. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

    По данным издания, школьница не справилась с управлением. Она сбила двух человек и уехала. Одна пострадавшая была госпитализирована с сотрясение головного мозга. У второй серьезных травм не было.

    Когда полиция отыскала девушку, она пояснила, что ключи от машины ей дал ее 20-летний приятель. Он может быть оштрафован на сумму в 30 тысяч рублей. Кроме этого, в отношении водителя и родителей девушки началась проверка с участием инспекции по делам несовершеннолетних.