Школьница выжила после падения с 9 этажа в Железнодорожном

Ученица девятого класса выпала с балкона одного из домов микрорайона Железнодорожный. Школьницу доставили в больницу с большим количеством травм и переломов, в том числе позвоночника.

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Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, девочка упала с высоты девятого этажа вечером 11 декабря. В этот момент в квартире находился ее старший брат. Мать в тот вечер была еще на работе.

Прибывшая бригада скорой помощи забрала школьницу в больницу. Медики диагностировали у нее переломы правого бедра, костей таза и позвоночника. Также у девочки обнаружили травмы грудной клетки, ушиб легкого и травматический шок.

После случившегося следователи областного ГСУ СКР начали проверку. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.