Происшествия 02 мая 2023, 13:03 Школьница выпала из окна многоэтажки в Саратове

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В Заводском районе города Саратова 14-летняя девочка выпала из окна квартиры, которая находилась на 13 этаже. От полученных травм школьница скончалась, сообщило Nation News.

По данным ряда СМИ, девочка получила серьезные травмы. На место происшествия вызвали бригаду медиков, они констатировали смерть пострадавшей.

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Отмечается, что по факту случившегося организовали проверку, по результатам которой специалисты примут процессуальное решение.