Происшествия 05 декабря 2023, 10:39 Школьница в Петербурге попала в реанимацию с проткнутым спицей легким Школьница из Санкт-Петербурга упала на спицу и проткнула себе легкое РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге вечером 4 декабря ученица третьего класса упала на пакет, в котором находились вязальные спицы. С проткнутым легким ее госпитализировали, сообщил RT.

Несчастный случай произошел возле торгового центра на Планерной улице, куда девятилетняя девочка пошла за покупками вместе с матерью. В какой-то момент она споткнулась и упала прямо на пакет со спицами.

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С травмой легкого пострадавшую увезли в больницу Святой Марии Магдалины. Ее состояние медики оценили как тяжелое. Правоохранительные органы выяснят обстоятельства, при которых пострадал ребенок.

Еще одна петербургская школьница сломала лодыжку, попав под колеса автомобиля, когда перебегала дорогу на красный свет.