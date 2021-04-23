Школьница в Петербурге попала под колеса иномарки

Правоохранители Петербурга выясняют детали аварии с участием несовершеннолетней. Ребенок попал в больницу после наезда автомобилиста. Об этом рассказали «Невские новости».

Авария произошла на улице Ивана Фомина 22 апреля. Подросток 14 лет переходил дорогу в неположенном месте. Из-за этого он оказался под колесами легкового автомобиля. Водитель не успел затормозить.

Девочку доставили в медицинское учреждение с ушибами почек и брюшной полости. Медики оценили состояние ребенка как среднетяжелое.