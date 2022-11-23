Происшествия 23 ноября 2022, 13:10 Школьница в Омске едва не сварилась заживо в яме с кипятком СК: 12-летняя девочка рухнула в яму с кипятком в Омске

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В Омске 12-летняя девочка упала в яму с кипятком и попала в больницу с обширными ожогами. По факту случившегося возбудили уголовное дело о халатности, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

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ЧП произошло 22 ноября у дома №25 на улице Карбышева. Из-за прорыва трубы теплотрассы асфальт залило кипятком. Из-за несвоевременной ликвидации последствий аварии в дороге образовалась яма.

В тот же день около 16:40 в провал, заполненный горячей водой, упала 12-летняя девочка. Школьницу с обширными ожогами первой степени доставили в больницу. Сейчас она находится в реанимации.

Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбудили против неустановленных пока работников «Тепловой компании». Подозреваемые не огородили участок прорыва трубы и вовремя не отреагировали на случившееся. Расследование продолжается.