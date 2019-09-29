Школьница в Казахстане погибла от взрыва смартфона

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Инцидент произошел в селе Бастобе Каратальского района Алматинской области. 28 сентября 14-летняя школьница с вечера поставил смартфон на зарядку и положила устройство рядом с подушкой. По предварительной версии, ребенок заснул во время прослушивания музыки с телефона.

Под утра аккумулятор смартфона взорвался. От полученных травм девочка скончалась.

На место происшествия приехали сотрудники полиции. Они не обнаружили на теле ребенка признаков насильственной смерти. Гибель школьницы зарегистрировали как несчастный случай.