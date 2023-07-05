Происшествия 05 июля 2023, 16:48 Школьница утонула в Новосибирской области на глазах у других детей

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В поселке Александро-Невский Баганского района Новосибирской области накануне утонула 12-летняя девочка. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Трагедия произошла на месте искусственного котлована, который местные жители вырыли для разведения рыбы. Девочка утонула на глазах у подружек. Когда дети поняли, что школьница пропала, они позвали на помощь взрослых.

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Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».