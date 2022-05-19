Школьница, управлявшая мопедом, попала в серьезную аварию в Башкирии

15-летняя девочка за рулем мопеда попала в серьезную аварию в Башкирии. При этом у ребенка не было водительских прав и экипировки. Об этом сообщил Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД республики.

Ситуация произошла в Бирском районе республики на 23 километре автодороги Бирск — Питяково. 15-летняя школьница, управлявшая мопедом, столкнулась с автомобилем УАЗ-3303. В результате ребенок получил серьезные травмы.