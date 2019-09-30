Школьница упала в заброшенную шахту лифта в Воркуте

Согласно предварительным данным, школьница пришла на заброшенную зону вместе с друзьями. Во время прогулки девочка провалилась в шахту лифта. Приятели вызвали скорую. Однако до приезда врачей они сами решили вытащить пострадавшую на поверхность, что нельзя делать в подобных ситуациях.

Сотрудники МЧС вместе с врачами смогли донести девочку до машины и доставить ее в реанимационное отделение, сообщил сайт «Дни.ру».

Состояние школьницы оценили как стабильное, средней степени тяжести. Ее намерены перевести в хирургическое отделение.