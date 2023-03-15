Происшествия 15 марта 2023, 10:41 Школьница умерла на уроке физкультуры в Санкт-Петербурге — СМИ 78.ru: семиклассница умерла во время урока физкультуры в Санкт-Петербурге РИА «Новости»

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Школьница из школы в Санкт-Петербурге скончалась во время урока физкультуры. Об этом сообщило издание 78.ru.

По данным источника, речь идет о школе в Выборгском районе города. Двенадцатилетнему ребенку стало плохо во время пробежки, на место оперативно прибыла бригада скорой помощи, но помочь семикласснице они уже не смогли.

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По предварительным данным, у ребенка были врожденные проблемы с сердцем — функциональный сердечный шум. Однако этот недуг не стал поводом для освобождения школьницы от уроков физкультуры. Тело девочки направили в морг для установления точной причины смерти.

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Официальной информации о ЧП от экстренных служб не поступало.

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