15 марта 2023, 10:41
Школьница умерла на уроке физкультуры в Санкт-Петербурге — СМИ
78.ru: семиклассница умерла во время урока физкультуры в Санкт-Петербурге
Школьница из школы в Санкт-Петербурге скончалась во время урока физкультуры. Об этом сообщило издание 78.ru.
По данным источника, речь идет о школе в Выборгском районе города. Двенадцатилетнему ребенку стало плохо во время пробежки, на место оперативно прибыла бригада скорой помощи, но помочь семикласснице они уже не смогли.
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По предварительным данным, у ребенка были врожденные проблемы с сердцем — функциональный сердечный шум. Однако этот недуг не стал поводом для освобождения школьницы от уроков физкультуры. Тело девочки направили в морг для установления точной причины смерти.
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Официальной информации о ЧП от экстренных служб не поступало.
Ранее в Ставропольском крае ученик девятого класса погиб после потасовки на школьной перемене. Он измазал одежду одноклассника мелом, который в отместку пнул его ногой в область груди, парень скончался.
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