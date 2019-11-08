Школьница умерла на Урале после драки «стенка на стенку»

Уральские следователи задержали подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы. Девушка умерла после групповой потасовки на Уралмаше. Ее ранили ножом. Задержанный сознался.

Как удалось выяснить следствию, вечером 5 ноября 2019 года у торца дома по улице Машиностроителей, 20, в Екатеринбурге подрались две группы подростков. Школьница, которую ранили в драке, позже умерла от травм. Следователи возбудили дело об убийстве.

Все участники драки были найдены далеко не сразу. Дело осложнялось тем, что обе компании не были до того знакомы. Конфликт произошел спонтанно, а когда в ходе драки девушке стало плохо, драчуны сбежали.

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Следователям пришлось отсматривать записи с камер видеонаблюдения. Правоохранители обратились к возможным очевидцам за помощью. В результате удалось установить личность одного из участников бойни.

«По итогам проведенной следственно-оперативной группой работы, благодаря активной помощи представителей СМИ и общественности, было установлено местонахождение 16-летнего юноши, подозреваемого в нанесении девушке телесного повреждения, от которого наступила ее смерть. В настоящее время молодой человек задержан и дает признательные показания», — рассказали в региональном Следственном комитете.