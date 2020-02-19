19 февраля 2020, 14:45
Школьница убила бабушку из-за замечания о плохой уборке
14-летняя девочка задержана в Ставропольском крае по подозрению в убийстве своей бабушки. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу регионального СКР.
По данным правоохранителей, 59-летняя женщина сказала своей внучке, что та плохо убралась дома. На что девочка пришла в ярость и несколько раз ударила бабушку ножом. Пенсионерка скончалась от полученных травм на месте.
Суд заключил несовершеннолетнюю под стражу.