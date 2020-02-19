Школьница убила бабушку из-за замечания о плохой уборке

По данным правоохранителей, 59-летняя женщина сказала своей внучке, что та плохо убралась дома. На что девочка пришла в ярость и несколько раз ударила бабушку ножом. Пенсионерка скончалась от полученных травм на месте.

Суд заключил несовершеннолетнюю под стражу.