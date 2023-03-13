Происшествия 13 марта 2023, 16:00 Школьница стала жертвой ДТП в ХМАО

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Авария с участием 10-летней девочки произошла днем 12 марта на 345-м километре трассы «Югра». Об этом написал сайт muksun.fm со ссылкой на Госавтоинспекцию ХМАО.

По данным ведомства, водитель Lexus выехал на встречную полосу движения и врезался в большегруз. Девочка, сидевшая на переднем сиденье иномарки, скончалась до приезда скорой помощи.

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О состоянии других участников ДТП информации нет. По фотографии в Сети видно, что Lexus от удара буквально развалился на части.

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