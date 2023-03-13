13 марта 2023, 16:00
Школьница стала жертвой ДТП в ХМАО
Авария с участием 10-летней девочки произошла днем 12 марта на 345-м километре трассы «Югра». Об этом написал сайт muksun.fm со ссылкой на Госавтоинспекцию ХМАО.
По данным ведомства, водитель Lexus выехал на встречную полосу движения и врезался в большегруз. Девочка, сидевшая на переднем сиденье иномарки, скончалась до приезда скорой помощи.
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О состоянии других участников ДТП информации нет. По фотографии в Сети видно, что Lexus от удара буквально развалился на части.
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