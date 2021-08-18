Школьница сломала позвоночник после падения с парапланом в Крыму

Школьница из Алтайского края упала с парапланом на плато горы Ай-Петри в Ялте и получила тяжелые травмы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Крыму.

По данным следствия, владелец параплана за восемь тысяч рублей согласился покатать 16-летнюю девочку, которая приехала из Алтайского края в Крым на отдых. Он не справился с управлением и рухнул на плато Ай-Петри. До этого он не учел погодные условия и не выбрал безопасный маршрут. Никаких разрешений на проведение таких полетов у мужчины не было.

Школьница получила тяжелые травмы: множественные переломы позвонков, перелом грудины и сотрясение мозга. Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней.

Во время расследования сотрудники СК проверят системность катания туристов на параплане, состояние оборудования и возможность его дальнейшего использования. В ведомстве призвали отдыхающих осторожно относиться к подобного рода экстремальным развлечениям и всегда проверять законность оказания услуг.