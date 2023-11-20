Происшествия 20 ноября 2023, 22:00 Школьница сломала позвоночник на детском картинге в Подмосковье СК завел дело после травмирования школьницы на картинге в Клину

Читать 360tv в

Двенадцатилетняя девочка повредила позвоночник во время катания на детском картинге. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Московской области.

По предварительным данным, 19 ноября девочка отдыхала на детском картинге в одном из торговых центров города Клина. Во время катания она не справилась с управлением и врезалась в инструктора, который упал на нее. В результате школьница получила травму позвоночника.

Реклама

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование ребенка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Криминалисты осмотрели место происшествия и назначили медицинскую судебную экспертизу.

Ранее в Москве школьница упала с лошади во время занятия по конному спорту и сломала четыре позвонка.