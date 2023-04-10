Происшествия 10 апреля 2023, 08:22 Школьница скончалась в Забайкалье после дня рождения из-за отравления алкоголем СК: школьница скончалась в Забайкалье после дня рождения из-за отравления алкоголем Pxhere

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Девочка, которой было 15 лет, умерла из-за отравления алкоголем после празднования дня рождения. Все случилось в Забайкальском крае, в поселке Дарасун. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по региону.

Следователи выяснили, что девушка 6 апреля этого года отмечала праздник и вместе со своими приятелями выпила крепкий алкоголь. Через некоторое время имениннице стало плохо, на следующий день она умерла.

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По предварительным сведениям, школьница скончалась от отравления алкоголем. Правоохранительные органы для выяснения причин смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Знакомых, друзей, родных девушки уже допросили. По факту случившегося открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса России «Причинение смерти по неосторожности». Расследование дела продолжается.