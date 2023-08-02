Происшествия 02 августа 2023, 15:09 Школьница скончалась после отравления в детском лагере в Приамурье СК начал проверку после смерти 9-летней девочки на отдыхе в детском лагере «Строитель» РИА «Новости»

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Девятилетняя девочка погибла после отдыха в детском лагере «Строитель» в Благовещенском районе Приамурья. Началась доследственная проверка. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в региональном СК.

Школьница приехала на летнюю смену в детский лагерь. В какой-то момент она стала вести себя странно, не давала прикоснуться к себе, а также подпрыгивала и вздрагивала. Поэтому 1 августа девочку доставили в областную больницу. Однако врачи не смогли помочь, она скончалась.

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«Предварительно, смерть не носит криминального характера, Благовещенский межрайонный следственный отдел проводит проверку, назначены необходимые экспертизы», — уточнил собеседник агентства.

Источник «Известий» указал, что причиной гибели школьницы может быть отравление неизвестным веществом. Со ссылкой на врачей он уточнил, что в самой больнице у нее начались судороги, которые могло спровоцировать заболевание нервной системы.

Прокуратура Приамурья начала проверку произошедшего. Правоохранители пытаются установить точную причину смерти ребенка.

«При наличии оснований будет проведена прокурорская проверка и приняты меры реагирования», — сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Ранее в детских лагерях под Нижним Новгородом произошло массовое отравление детей, один из них умер. У подростка начали проявляться признаки интоксикации, но его не госпитализировали два дня.