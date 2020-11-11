Школьница съела закладку при полицейских в Краснодарском крае

Ее спутники сбежали, а девушку повезли в отдел полиции. У нее нашли сверток с наркотиками. Чтобы избавиться от него, девушка проглотила его.

После этого ей стало плохо, ее забрали в больницу. После выписки школьнице предстоит разбирательство с правоохранителями.