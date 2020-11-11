11 ноября 2020, 17:11
Школьница съела закладку при полицейских в Краснодарском крае
Школьницу задержали в Новороссийске, когда она вместе с товарищами искала закладку в клумбе. Чтобы избавиться от улик, она съела наркотики прямо при полицейских. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Ее спутники сбежали, а девушку повезли в отдел полиции. У нее нашли сверток с наркотиками. Чтобы избавиться от него, девушка проглотила его.
После этого ей стало плохо, ее забрали в больницу. После выписки школьнице предстоит разбирательство с правоохранителями.