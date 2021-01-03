Школьница разбилась насмерть во время катания с горки в Новосибирске

Девятилетняя школьница погибла 1 января во время катания с горки в Новосибирске. Девочка врезалась в металлическое ограждение, когда на большой скорости на плюшке съехала вниз.

Это произошло в Октябрьском районе, недалеко от микрорайона «Весенний», сообщил NGS.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Собеседник рассказал, что девочка пошла кататься вместе с тетей, дядей и двоюродным братом на горнолыжную базу. Кроме них на склоне были и другие дети.

«Там они пустили одну эту девочку на плюшке скатиться со спуска. Там скорость была километров 50, и она на всей этой скорости на этой плюшке врезалась в металлическое ограждение подъемника. И все. Погибла на месте», — процитировало издание его слова.

По данным другого источника, во время этого спуска она ехала вместе с двоюродным братом. Перед тем как пойти домой, они попросили у взрослых разрешение прокатиться еще раз — там, где никто еще не спускался. Тетя отпустила ребят. Сперва они ехали нормально, но затем за что-то зацепились — и их закрутило. По данным источника, девочка ударилась спиной о железку и умерла на месте.

В горнолыжном комплексе объяснили, что в тот день площадка не работала: ее закрыли из-за морозов.

«У нас в комплексе был только дежурный и администратор сауны. Дети просто пошли кататься на плюшках по непонятной причине. Произошло на нашей территории, но комплекс закрыт, потому что подъемник не работает при −27 градусах», — рассказал изданию сотрудник комплекса.

Следственный комитет начал проверку после гибели девочки.