Второй день подряд правоохранители и волонтеры ищут пропавшего в Волгоградской области подростка. 16-летняя девушка ушла на прогулку и не вернулась домой.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. В ведомстве уточнили, что заявление о пропаже девушки поступило вечером 14 июля. В полицию обратилась 56-летняя жительница Йошкар-Олы, которая вместе с 16-летней дочерью приехала в гости к родственникам в село Сосновка Руднянского района.

Мать пропавшей рассказала, что девушка ушла на прогулку и не вернулась. Она была одета в черный купальник, красную кофту, темные джинсы и белые кроссовки. Особых примет у подростка нет — черные волосы ниже плеч, худощавое телосложение, рост — 155-160 сантиметров.

Полицейские, включая кинологов со служебными собаками, отрабатывали соседние села, прилегающие овраги, сельхозугодия, прибрежную полосу реки Терса, опрашивали население и близкое окружение пропавшей девушки Пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Поиски продолжаются уже второй день. К местным правоохранителям присоединились коллеги из коллеги из областного главка. В общей сложности пропавшую девушку разыскивают около 150 человек. В их числе волонтеры и представители Жирновского, Еланского, Руднянского районов.